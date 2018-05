USA grożą Iranowi „najsilniejszymi sankcjami w historii”. Stawiają ultimatum

Mike Pompeo w poniedziałek 21 maja ujawnił nową politykę administracji Donalda Trumpa wobec Iranu. Na początku maja prezydent USA ogłosił zerwanie umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Porozumienie dotyczyło zniesienia sankcji nałożonych na Iran i wstrzymania irańskiego programu nuklearnego.

12 żądań USA

Sekretarz stanu USA podczas swojego wystąpienia w konserwatywnej Heritage Foundation przedstawił 12 żądań wobec Teheranu. Ogłosił, że Iran nie może się zajmować wstępnym przetwarzaniem plutonu i wzbogacaniem uranu. Ponadto zażądał, by władze tego kraju wycofały poparcie dla libańskiego Hezbollahu i rebeliantów Huti w Jemenie oraz uwolniły wszystkich amerykańskich obywateli zatrzymanych bezpodstawnie. Kolejnym punktem, który musiałby spełnić Iran jest zaprzestanie grożenia Izraelowi.

Pompeo grozi „najsilniejszymi sankcjami w historii”

– Stany Zjednoczone podejmą wszystkie niezbędne kroki, by stawić czoła irańskim wpływom w regionie – powiedział Pompeo. Amerykański polityk ostrzegł, że jeśli Iran nie zastosuje się do przedstawionych postulatów, USA mogą nałożyć na Teheran „najsilniejsze sankcje w historii” . Pompeo wyraził przekonanie, że zastosowane ograniczenia sprawiłyby, że irańska gospodarka „walczyłaby o życie” . – Stany Zjednoczone będą dążyć do „zmiażdżenia” Iranu pod presją ekonomiczną i wojskową, o ile ten kraj nie zmieni swoich działań na Bliskim Wschodzie – podkreślił Pompeo.

