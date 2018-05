Ma 70 lat. Twierdzi, że jest w ciąży

O tej sprawie poinformował m.in. portal metro.co.uk. Maria de la Luz mieszka w meksykańskim mieście Mazatlan. Kobieta utrzymuje, że jest w szóstym miesiącu ciąży, a by udowodnić swoją tezę, pochwaliła się zdjęciami z USG brzucha.

Szczegółów nie zdradza

De la Luz nie zdradza szczegółów na temat ciąży. Nie chciała powiedzieć, czy dziecko zostało poczęte naturalnie, czy może metodą in vitro. Kobieta utrzymuje, że w jej łonie rozwija się dziewczynka, a dopiero trzy miesiące temu zaczęła podejrzewać, że jest w ciąży.

– Bolały mnie nogi, wymiotowałam i miałam zawroty głowy. W prywatnej klinice i publicznym szpitalu wykonano mi około 10 USG. Lekarze nie mogli w to uwierzyć – powiedziała de la Luz w rozmowie z mediami. 70-latka powiedziała, że w szpitalu zapowiedziano już przeprowadzenie cesarskiego cięcia ze względu na jej wiek.

Kobieta przyznała, że jej dzieci, a ma ich siedmioro, nie są zadowolone, że będą mieli siostrę. Według nich matka jest za stara na „takie rzeczy”. Jeśli to, co powiedziała de la Luz w rozmowie z mediami potwierdzi się i kobieta wyda na świat dziecko, to stanie się najstarszą matką na świecie.

Obecnie tytuł ten należy do Marii del Carmen Bousada de Lara, która, gdy w 2006 roku urodziła bliźniaki, miała 66 lat i 358 dni. Kobieta przyznała, że wprowadziła lekarzy w błąd co do jej wieku, gdy ubiegała się o przeprowadzenie metody in vitro w jednej z klinik w Kalifornii.

Czytaj także:

92-latek odniósł historyczne zwycięstwo. Został najstarszym szefem rządu na świecie