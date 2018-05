8 zasad, których Meghan Markle musi przestrzegać po ślubie. Będziecie zaskoczeni!

Wypowiedziane w sobotę w kaplicy na Windsorze „tak” na zawsze odmieniło życie Amerykanki – Meghan Markle. Jako żona księcia Harry'ego weszła do brytyjskiej rodziny królewskiej, co wiąże się z koniecznością dostosowania do panujących na królewskim dworze reguł. Oto niektóre z nich!

Zakaz zakładania nogi na nogę

Ilekroć Meghan będzie reprezentować rodzinę królewską podczas oficjalnych uroczystości, musi pamiętać, by trzymać nogi złączone i nie zakładać jednej na drugą. Wzorem może być tu Kate, która idzie w ślady Diany i siada często w stylu „Duchess Slant” czyli z pochylonymi w jedną stronę nogami.



Żadnych dużych torebek

Choć takie rozwiązanie zwykłym kobietom może się wydać niepraktyczne, członkinie rodziny królewskiej zawsze pokazują się publicznie z kopertówkami bądź innymi małymi torebkami dobranymi do stroju.



Koniec z krótkimi sukienkami

Królowa oczekuje, by w jej obecności kobiety pokazywały się w sukienkach i spódnicach kończących się maksymalnie jeden do dwóch cali nad kolanem.



Jedziesz w podróż – weź ciemne ubrania

Ten obowiązek dotyczy wszystkich członków rodziny królewskiej, a wziął się od wyprawy ówczesnej księżniczki Elżbiety i księcia Filipa do Afryki. Pech chciał, że w trakcie podróży zmarł król Jerzy, a para nie miała przy sobie czarnych strojów i musiała wrócić do Wielkiej Brytanii w zwyczajnych ubraniach. Od tamtej pory royalsi zawsze mają w walizkach zestaw czarnych ubrań na wypadek śmierci kogoś z członków rodziny.



Żadnych autografów!

Jeżeli fani "Suits" mają autograf odtwórczyni jednej z głównych ról, Meghaan Markle, to mogą mówić o prawdziwym szczęściu. Od kiedy bowiem Meghan została księżną Sussex, nie może już składać podpisów na podawanych jej kartkach.



Nigdy więcej ciemnych paznokci

Okazuje się, że ograniczenia odnośnie wyglądu dotyczą też takich drobiazgów jak... kolor paznokci. Media zwracały uwagę, że w dniu ślubu Meghan miała bardzo skromny manicure. Kolor, na jaki miała pomalowane paznokcie, to prawdopodobnie "Ballet Slippers" – ulubiony odcień Elżbiety II.



Koniec z social mediami

Już po ogłoszeniu jej narzeczeństwa z Harrym głośno było o tym, że Meghan Markle skasowała konto na Instagramie. Dla tych, którzy liczyli, że będą mogli śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych jej poczynania jako księżnej, mamy złą wiadomość – członkowie rodziny królewskiej nie posiadają osobistych kont w social mediach. Od teraz oficjalnym kanałem komunikacji księżnej i księcia Sussex staje się profil Pałacu Kensington i rodziny królewskiej.



Żadnych selfie!

Jeszcze w trakcie narzeczeństwa Meghan zdradziła dwójce turystów, że dostała zakaz robienia selfie z osobami, które o to proszą. Jaki jest powód? Jennifer Gehmair, specjalistka od etykiety, wyjaśniała na antenie Smooth Radio, że to niedopuszczalne, by stawać tyłem do członków rodziny królewskiej. A tego wymaga zrobienie wspólnego selfie. Zamiast tego royalsi zachęcani są do rozmów twarzą w twarz z poddanymi.