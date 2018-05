Książę Harry i Meghan Markle nie podpisali intercyzy. Jakimi majątkami dysponują?

Mimo tego, że od ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego minął już ponad tydzień, świat nadal emocjonuje się świeżo upieczonymi małżonkami. Szczegóły dotyczące uroczystości były opisywane przez niemal wszystkie światowe serwisy. Pierwsze oficjalne wyjście książęcej pary także wzbudziło wiele emocji wśród sympatyków brytyjskiej rodziny królewskiej. Harry i Meghan wzięli udział w specjalnym przyjęciu inaugurującym obchody 70. rocznicy urodzin księcia Karola. Tym razem brytyjskie media zelektryzowała wiadomość, że książę Harry oraz Meghan Markle nie podpisali przed ślubem intercyzy.

Według Daily Mail Meghan Markle wniosła do królewskiej rodziny posag w wysokości 4 milionów dolarów. Z kolei majątek księcia Harry'ego jest szacowany na blisko 30 milionów funtów. 10 milionów funtów to spadek po matce, księżnej Dianie, które dostał zgodnie z jej życzeniem dopiero po skończeniu 30 lat. Ponadto, książę zarabiał także będac w armii. Było to mniej więcej 40-50 tysięcy funtów rocznie. Książę kolekcjonuje także samochody i motocykle. Jest również właścicielem rezydencji York Cottage w Sandringham.

Osoba z otoczenia rodziny królewskiej, która chciała jednak zachować anonimowość zdradziła, że młodszy syn księżnej Diany i księcia Karola kocha Meghan Markle nad życie i jest przekonany o tym, że będzie do związek na całe życie, dlatego też nawet nie przyszło mu do głowy, aby spisywać jakąkolwiek intercyzę.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

