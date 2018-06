Kat Von D rozwścieczyła fanów. Ogłosiła, że nie będzie szczepić dziecka

Kat Von D podzieliła się swoim stanem na początku maja. Podała też, że spodziewa się chłopca. „Byłam także przygotowana na nadmierną reakcję i krytykę, którą otrzymamy, jeśli zdecydujemy się otwarcie powiedzieć o naszym osobistym podejściu do ciąży. Mój ojciec wściekł się na mnie, kiedy powiedziałam, że zdecydowaliśmy porzucić naszego lekarza i na jej miejsce wziąć akuszerkę” – podała we wpisie. Wyznała, że większość osób nie ma pojęcia, jak to jest być krytykowanym, osądzanym i przeklinanym z powodu własnych przekonań. Poradziła, aby „spróbować być ciężarną weganką, planującą naturalny, pozbawiony leków domowy poród w wodzie w asyście akuszerki i kobiety zapewniającej wsparcie w tym momencie a następnie mieć zamiar wychować wegańskie, nieszczepione dziecko” .

Właścicielka linii kosmetyków zapowiedziała ponadto, że żadnego wpływu na jej decyzję nie będą miały negatywne komentarze. „To jest moje ciało. To jest nasze dziecko. I to jest nasza podróż przez ciążę” – podkreśliła.

Pod postem Kat Von D pojawiła się fala komentarzy. Część z nich to głosy antyszczepionkowców, którzy popierają postawę celebrytki. Inni z kolei piszą, że trudno im uwierzyć w to, że ktoś tak wpływowy podważa lata badań i całą współczesną medycynę.