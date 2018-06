Samolot pomylił trasę. 40 tys. ton wody wylądowało... na głowach policjantów

Do zdarzenia doszło w trakcie ćwiczeń, które miały miejsce w pobliżu miasta Nogińsk w rejonie Moskwy. Planowo ładunek miał zostać zrzucony na na zalesiony teren. Pilot Iła-76 przypadkowo zmienił jednak tor lotu, co skończyło się tym, że ładunek spadł w przypadkowym miejscu. Pech chciał, że znajdował się tam patrol policji...

W efekcie cała woda wylądowała na głowach funkcjonariuszy. Co więcej, całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez „szczęśliwców” , którzy zostali potraktowani ładunkiem z Iła. Na nagraniach widać, jak jeden z policjantów idzie do radiowozu przemoczony od stóp do głów, otrzepując się z wody. Wydaje się jednak, że mimo ewidentnego pecha, funkcjonariusze całą sytuację przyjęli z humorem – przez całe nagranie słychać, że się śmieją.