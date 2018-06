Australia. 73-latka „pochowano żywcem”. Spędzi pod ruchliwą ulicą 72 godziny

73-letni australijski artysta performer Mike Parr opuszczony został do stalowego pomieszczenia umieszczonego pod jedną z najbardziej ruchliwych ulic miasta. Następnie drogę wyjścia z pomieszczenia ponownie obłożono asfaltem i otwarto ponownie ruch dla samochodów. Mężczyzna spędzi pod ziemią 72 godziny. W „stalowej komnacie” ma materiały do szpicowania, książkę, wiadro i stołek do medytacji. Ma także wodę, jednak nie ma jedzenia. Nie ma także żadnego telefonu komórkowego, ani innego urządzenia, dzięki któremu mógłby skontaktować się ze światem. Mężczyzna wyjdzie spod ziemi w niedzielę wieczorem.

Jest to najnowsza praca 73-letniego australijskiego performera zatytułowana „Under the Bitumen the Artist” („Artysta pod asfaltem” – red.), przedstawiona w ramach corocznego festiwalu muzyki i sztuki Tasmania Dark Mofo.