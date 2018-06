Moskwa. Taksówka wjechała w tłum w centrum miasta. Są ranni

Do zdarzenia doszło niemal w samym centrum Moskwy, w pobliżu Placu Czerwonego. W tłum idący chodnikiem wjechała taksówka. Według agencji Reutera poszkodowanych zostało co najmniej siedem osób, jednak informacja ta nie została potwierdzona przez rosyjskie służby. Agencja Interfax twierdzi, że w tłumie byli kibice z Meksyku, którzy przyjechali do Rosji, aby śledzić zmagania swojej drużyny narodowej podczas mundialu. Z informacji agencji TASS wynika z kolei, że do moskiewskich szpitali trafiło dwoje ROsjan, dwoje Meksykanów oraz jeden obywatel Ukrainy.

Kierowca taksówki został już zatrzymany przez rosyjskie służby. Moskiewska policja ujawniła, że mężczyzna posługiwał się prawem jazdy wydanym w Kirgistanie. Na chwilę obecną nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku. Według agencji Interfax kierowca taksówki był pijany i stracił panowanie nad pojazdem. Rosyjska policja przekazała, że kierowca miał zeznać, iż nie działał z premedytacją. Funkcjonariusze informują, że ruch w rejonie Placu Czerwonego odbywa się bez zakłóceń.

