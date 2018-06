Trump: Spotkanie z Putinem jest możliwe. Lepiej rozmawiać

– To tak samo, jak z Koreą Północną, czy z każdym innym państwem. Lepiej rozmawiać i próbować się porozumieć. Więc tak, spotkanie z Putinem jest możliwe – mówił Trump przed odlotem z Białego Domu na Florydę.

Trump po raz kolejny podkreślił, że dla świata lepiej by było, gdyby Rosja ponownie została zaproszona do udziały w szczytach grupy G8. W trakcie swojej wypowiedzi Trump zaatakował także byłego prezydent USA Baracka Obamę. – Prezydent Obama stracił Krym. To jego wina. Wszystko dlatego, że Putin nie szanował Obamy. Obama stracił Krym, bo Putin go nie szanował, nie szanował naszego kraju i nie szanował Ukrainy – mówił Trump.

Spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem