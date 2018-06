Przywiązał 10-latka łańcuchem do łóżka i pobił. Dziecko samo wezwało pomoc

W okolicach Ługańska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad 10-latkiem. Chłopiec twierdzi, że ojczym przykuł go do łózka i pobił. Według zeznań dziecka, nie był to pierwszy raz, gdy taka sytuacja miała miejsce.