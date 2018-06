Ksiądz stracił panowanie nad sobą. Podczas chrztu uderzył dziecko

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas ceremonii chrztu we Francji. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać księdza, który uderzył dziecko w twarz. Prawdopodobnie w ten sposób chciał uspokoić płaczącego malucha. Na szczęście szybko zareagowali krewni i rodzice.

Na nagraniu, które można znaleźć m.in. w serwisie YouTube uwieczniono ceremonię chrztu. Francuski ksiądz trzyma dziecko, obok stoi kilka innych osób. To zapewne krewni malucha. Dziecko było bardzo niespokojne i głośno płakało, co wyraźnie zirytowało duchownego. W materiale słychać, że ksiądz mówi do niemowlaka: „Uspokój się, uspokój, musisz się uspokoić” . Mężczyzna brał w ręce twarz dziecka i próbował je przytulać, ale w pewnym momencie całkowicie stracił nad sobą panowanie. Duchowny spojrzał maluchowi głęboko w oczy, a po chwili uderzył lewą ręką w policzek. Zobaczcie sami, co zrobił francuski ksiądz. Szybka reakcja krewnych Rodzice i krewni byli zszokowani tą sytuacją. Wydaje się, że na początku nie wiedzieli, jak się zachować, ale najprzytomniej zareagował mężczyzna, który zapewne jest ojcem dziecka. Na filmie widać, jak zdecydowanym ruchem chwycił malucha i wyrwał go z uścisku księdza.