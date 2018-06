Została oblana kwasem w dniu swoich urodzin. Pokazała aktualne zdjęcie

Reshan Khan została zaatakowana w dzień swoich 21. urodzin w Beckton we wschodnim Londynie. Tuż po ataku kobietę zaczęło obserwować w mediach społecznościowych tysiące osób. Dzieliła się ona m.in. na Twitterze najnowszymi informacjami na temat procesu leczenia. Modelka często nazywała się „szczęściarą”, zwracając uwagę na wsparcie, jakiego udzielają jej fani i rodzina.

Zdjęcie, którym podzieliła się kobieta zostało zrobione podczas świętowania jej 22. urodzin w Turcji. „Nie wiem, jak wy, ale ja czuje się dzisiaj jak 22-latka” – napisała w opisie fotografii.

Kobietę oblał kwasem 25-letni John Tomlin, który został skazany za to na 16 lat więzienia w kwietniu przez Crown Court Snaresbrook. W trakcie rozprawy końcowej odczytano oświadczenie napisane przez Khan. „Moje 21. urodziny zmieniły się w dzień, w którym odebrano mi moją twarz. Patrzyłam na siebie w lustrze i nie widziałam siebie. Bez względu na to, jaki będzie wyrok, to co się stało, będzie ze mną już całe życie” – pisała.