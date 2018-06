Do jej ciała przykleił się plaster przeciwbólowy. Dziewczynka zmarła

Do tragedii doszło w St Austell w Kornwalii. Śledczy podali, że dziewczyna znaleziona została martwa przez swoich rodziców, którzy spali w tym samym łóżku. Po przewiezieniu do szpitala w krwi dziecka znaleziono śmiertelną dawkę fentanylu. Wszystko wskazuje na to, że do ciała dziecka podczas snu przykleił się mocny plaster uśmierzający ból.

Podano, że plaster przyklejony był do ciała jej matki i nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na ciele dziewczynki. Zagadkowe jest to, że dziewczynka miała na sobie piżamę, stąd nie wiadomo, w jaki sposób doszło do naklejenia plastra.

Koroner poinformował, że należy wydać ostrzeżenie o zasięgu ogólnokrajowym i zaapelować do wszystkich lekarzy i farmaceutów w sprawie przepisywania przeciwbólowych plastrów, aby byli oni świadomi możliwych zagrożeń.

Patolog Debbie Cook przekazała, że u dziewczynki nie stwierdzono żadnych obrażeń, które mogłyby przyczynić się do jej śmierci. Dodała ponadto, że dziecko miało w ciele taki poziom fentanylu, że mógłby on zabić dorosłą osobę. Podkreśliła, że plaster musiał być przymocowany dokładnie, aby umożliwić dostanie się leku przez skórę.

Policja, która badała sprawę, wykluczyła udział osób trzecich w śmierci dziecka.