Indie. Autobus runął w przepaść. Zginęło 48 osób

Telewizja NDTV na swojej stronie internetowej podaje, że do zdarzenia doszło w niedzielę rano na autostradzie Pipali-Bhoan w pobliżu wioski Gween. Ze wstępnych ustaleń wynika, że należący do prywatnej firmy autobus był przeładowany. Jadącym z Bhoan do Ramnagar pojazdem, w którym było 28 siedzeń, podróżowało około 50 osób. W pewnym momencie z niejasnych dotychczas przyczyn, autobus zjechał w 200-metrową przepaść. Na miejscu zginęło 45 osób, a kolejne trzy zmarły po przewiezieniu do szpitali.

Przedstawiciel miejscowej policji Sanjay Gunjiya ocenił, że do wypadku mogło dojść wskutek złej pogody. – W tym rejonie pada od rana. Dwa dni temu doszło do osunięcia terenu – tłumaczył. Jak dodał, na miejscu tragedii jako pierwsi pojawili się okoliczni mieszkańcy, którzy wyciągali ofiary z wraku.

W Indiach co roku dochodzi do wypadków, w których ginie ponad 110 tys. osób. Wśród powodów tak wysokiej śmiertelności wymieniane są m.in. złe utrzymanie dróg, niewłaściwy stan techniczny starzejących się pojazdów i nieprzestrzeganie przez kierowców zasad transportu pasażerów – autobusy często są przeładowane.

