Makabryczne odkrycie na przedmieściach. Policja znalazła 11 ciał, 10 ofiar wisiało u sufitu

Ta informacja zszokowała opinię publiczną w Indiach. Policja z Delhi ujawniła, że w jednym z domów położonych na przedmieściach stolicy kraju znaleziono jedenaście ciał. Funkcjonariusze przekazali, że dziesięć osób wisiało u sufitu i miało zawiązane oczy. Ostatnia ofiara, 75-letnia kobieta, leżała na podłodze. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wszystkie osoby były członkami jednej rodziny, prowadziły sklep spożywczy i mieszkały wspólnie w domu, w którym znaleziono ich ciała.

Służby będą sprawdzać, czy na przedmieściach Delhi doszło do zabójstwa czy masowego samobójstwa. W ciałach siedmiu kobiet i czterech mężczyzn (w tym trojga nieletnich) nie znaleziono żadnych pocisków z broni palnej. Zostały one przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyn tragedii.