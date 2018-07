Paris Fashion Week. Na wybiegu pierwsza w historii Saudyjka

Taleedah Tamer jest pierwszą modelką z Arabii Saudyjskiej, która zadebiutowała podczas Paris Fashion Week. Otwierała pokaz włoskiego projektanta Antonio Grimaldiego. – Wiem, że znajdą się Saudyjczycy, którzy nie zgodzą się z tym, co robię – tłumaczy kobieta w rozmowie z „The New York Times”. – Szanuję ich prawo do posiadania opinii, ale też jestem bardzo dumna z tego, że mogę zobaczyć, co to znaczy być nowoczesną kobietą z Arabii Saudyjskiej w oczach świata – mówi. Młoda modelka poinformowała, że planuje teraz wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, aby zrobić... prawo jazdy. Zaznacza, że chce zbudować udaną karierę, która jednak zgodna będzie z jej kulturą.

18-latka była również na okładce lipcowego wydania „Harper's Bazaar Arabia”. Matka Tamer jest Włoszką, ojciec urodził się w Arabii Saudyjskiej. Kobieta jako wzór stawia sobie słynną brazylijską modelkę Gisele Bundchen. – Kiedy stawiałam pierwsze kroki w modelingu, nawet nie przeszło mi przez myśl, że będę pierwszą modelką z Arabii Saudyjskiej na wybiegach paryskiego tygodnia mody. Wydaje mi się jednak, że był to idealny czas – podkreśla Tamer.