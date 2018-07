Włamał się do domu 80-latki i chciał ją zgwałcić. Kobieta ma potworne obrażenia

Kobieta, którą policja i media przedstawiają jako Shevaun, mieszka w swoim domu na rogu Maryland Parkway i Charleston Boulevard od 20 lat. Jak opowiada, gdy obudziła się w niedzielę 1 lipca, zauważyła, że ktoś jest w jej domu. – Spojrzałam w stronę moich drzwi i stał tam nagi człowiek w kapeluszu – mówi. – Powiedział: „Zamierzam cię zgwałcić i później będę musiał cię zabić” – opowiada kobieta. 80-latka zaznacza, że nie znała mężczyzny, który ją zaatakował, jednak powiedziano jej, że mieszka w Huntridge Circle Park. – Zapytałam go nawet, gdzie mieszka. Odpowiedział, że obecnie tutaj – tłumaczy kobieta.

Jak mówi, początkowo mężczyzna szukał pieniędzy, rozwalając wszystkie jej rzeczy. Wówczas dała mu 50 dolarów. – Miał na ramionach tatuaże. Jeden z nich przedstawiał kobietę, więc zapytałam go, czy to jego dziewczyna – tłumaczy kobieta. Napastnik kazał jej wówczas nie ruszać się z kanapy, miał wielokrotnie powtarzać, że ją zabije. Kiedy mężczyzna poszedł do innego pokoju, kobieta ruszyła w stronę drzwi. Napastnik zatrzymał ją i powiedział, żeby wracała na kanapę. Shevaun przypomniała sobie, że ma schowaną w kanapie broń ojca. Gdy jednak ją wyciągnęła, napastnik zauważył, co trzyma w dłoni i zdołał wyrwać jej broń. – Zaczął iść w stronę drzwi, jednak nagle odwrócił się i skierował broń wprost na moje czoło. Mam tu sześć szwów – mówi kobieta, wskazując na swoje czoło i brwi.

Nie jest jasne, jak udało się kobiecie wezwać policję. Mężczyzna zbiegł, jednak 80-latka przekazała policji, jak wyglądał. Napastnik aresztowany został 2 lipca pod wieloma zarzutami, w tym za próbę morderstwa, napaść na tle seksualnym, pobicie, porwanie i włamanie. Kobieta trafiła do szpitala i dochodzi już do ciebie.