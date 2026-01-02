Szokujące wyznanie Kamili. „Ktoś mnie zaatakował, byłam wściekła”

Królowa Kamila po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o traumatycznym wydarzeniu z czasów młodości, kiedy została zaatakowana w pociągu. Szczegóły ujawniła w rozmowie dla BBC Radio 4 w programie „Today”, przyznając, że przez lata emocje związane z tym incydentem w pewnym sensie pozostawały w jej pamięci.



- Czytałam książkę w pociągu, gdy ten chłopak – mężczyzna – mnie zaatakował. Walczyłam o siebie – wspomina 78-letnia żona króla Karola III. Królowa Kamila podkreśliła, że choć przez wiele lat próbowała zapomnieć o tym wydarzeniu, to pamiętała, jak ogromną złość w niej wzbudził. -Gdy wysiadłam z pociągu, moja mama spojrzała na mnie i zapytała: »Dlaczego masz włosy nastroszone i brak guzika w płaszczu?«” – dodała, opisując emocje, które towarzyszyły jej po ataku.

Brytyjska monarchini przyznała, że mimo upływu lat, incydent nadal pozostawał w jej głowie i wpływał na jej życie, choć starała się to ukrywać.

Do podzielenia się swoją historią skłoniła ją tragiczna śmierć rodziny komentatora BBC, Johna Hunta, którego żona i córki zostały zamordowane przez byłego partnera jednej z córek. „Kiedy temat przemocy domowej pojawił się w rozmowie, a potem usłyszałam o historii Johna i Amy, poczułam, że muszę coś powiedzieć” – wyznała królowa.

Choć wcześniej Kamila nie ujawniała publicznie tej historii, w 2008 roku opowiedziała o niej ówczesnemu burmistrzowi Londynu, Borisowi Johnsonowi. Według autora książki „Power and Palace”, Valentine’a Lowa, odbyła wówczas „poważną rozmowę” o próbie napaści seksualnej, której była ofiarą jako nastolatka.

„Miałam około 16–17 lat i jechałam pociągiem do Paddington, kiedy ten mężczyzna coraz bardziej zbliżał rękę. Zrobiłam to, czego nauczyła mnie mama: zdarłam but i uderzyłam go obcasem w krocze” – wspomina królowa. Podkreśliła, że choć sytuacja była przerażająca, potrafiła natychmiast się bronić i nie dać się zastraszyć.

