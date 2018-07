Więziona w dżungli, stała się seksualną niewolnicą. Służby uratowały 19-latkę

Jak podaje „El Pais” Patricia Aguilar zaginęła rok temu zaraz po tym, jak skończyła 18 lat. Dziewczyna mocno przeżyła śmierć ukochanego wujka. Kryzys nastolatki wykorzystał Peruwiańczyk Felix Steven Manrique, który był liderem sekty nazywanej Gnoza. Mężczyzna za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcał młode kobiety do tego, by opuszczały dom rodzinny zaraz po ukończeniu 18 lat. Oferował, że zaopiekuje się nimi i ocali je przed końcem świata. Pochodząca z hiszpańskiego Alicante Aguilar kilka tygodni po osiągnięciu pełnoletności skorzystała z zaproszenia Manrique i poleciała do Limy. Od tego czasu tylko dwukrotnie skontaktowała się z rodziną.

Dziecko z przywódcą sekty?

Peruwiańskie służby przyznały, że już w 2017 roku zlokalizowały miejsce pobytu Manrique. Wtedy jednak mężczyzna uciekł z Limy do Pangoi, która znajduje się ok. 600 kilometrów od stolicy Peru, w centrum lasu deszczowego w Amazonii. Od tego czasu funkcjonariusze pracowali nad ustaleniem lokalizacji, w której przebywa lider sekty. To w końcu się udało, a służby zjawiły się w domu mężczyzny by go aresztować i uwolnić Hiszpankę.

Okazało się, że oprócz Aguilar Manrique przetrzymywał także dwie inne kobiety. Wszystkie trzy zakładniczki były jego seksualnymi niewolnicami. W domu znaleziono także pięcioro dzieci w wieku od kilku miesięcy do dziesięciu lat. Zarówno dzieci jak i dorosłe kobiety były przetrzymywane w bardzo złych warunkach. Lider sekty miał podawać im posiłek tylko raz w tygodniu.

Aguilar jest prawdopodobnie matką kilkumiesięcznego dziecka znalezionego w domu. Inna z kobiet znajduje się w ósmym miesiącu ciąży. Zatrzymany mężczyzna został oskarżony m.in. o handel ludźmi. W rozmowie ze służbami stwierdził, że został wybrany do ponownego zaludnienia Ziemi po Apokalipsie. Do tego też były mu potrzebne niewolnice.