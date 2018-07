Amerykańska sieć wycofuje polską kiełbasę. Klienci oburzeni

Costco jest największą w Stanach Zjednoczonych siecią sklepów magazynowych. Firma sprzedaje duże ilości towarów klientom prowadzącym sprzedaż detaliczną. Przywilej kupowania w tych sklepach jednak kosztuje. Konsumenci nie dość, że muszą przedstawić zaświadczenie o działalności biznesowej, to są zobligowani do regulowania rocznej składki członkowskiej w wysokości od 55 do 110 dolarów. To jednak nie odstrasza klientów, którzy chętnie kupują w Costco. Przy okazji stołują się w sklepowych restauracjach.

Będzie petycja?

Jedną ze sztandarowych pozycji sprzedawanych w lokalach z jedzeniem były hot dogi z polską kiełbasą. Smaczny i pożywny posiłek w cenie 1,5 dolara (do bułki z kiełbasą dołączano wodę sodową) cieszył się dużym powodzeniem wśród klientów. To się zmieni, ponieważ „polski hot dog” został wycofany ze sprzedaży. Powód? Właściciele firmy chcą uczynić menu „zdrowszym”.

Jak podaje USA Today, firma chce przyciągnąć klientów, którzy dbają o zdrowy styl życia. Tym samym do menu wprowadzono wegańskie i wegetariańskie pozycje oraz owoce acai czy sałatki. Klienci będą mogli kupić hot doga, ale w wersji „tradycyjnej”, czyli bez polskiej kiełbasy. To oburzyło konsumentów Costco, którzy dali upust swojej frustracji na Twitterze. W postach oznaczonych hashtagiem #SaveThePolishDog (z ang. zostawcie polskiego hot doga) próbują wpłynąć na zmianę decyzji właścicieli sieciówki.

„Chodzę do Costco z dwóch powodów. 1. By uniknąć millenialsów. 2. Dla polskich hot dogów” – napisał jeden z użytkowników. „Zostawcie polskie hot dogi, albo zakończę moje członkostwo i przejdę do Sam's Club” – skomentował ktoś inny. Pojawił się także pomysł stworzenia petycji w obronie bułki z polską kiełbasą.

