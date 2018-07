Trump zapomniał o krytyce May? „Moja relacja z Theresą May jest bardzo, bardzo mocna”

Podczas rozpoczętej 12 lipca wizyty w Wielkiej Brytanii prezydent Donald Trump zdążył już zasugerować, że Boris Johnson nadawałby się na premiera tego kraju i skrytykować plan Theresy May dotyczący Brexitu. W wywiadzie dla „The Sun” przywódca USA zarzucił aktualnej premier, że nie posłuchała jego porad dotyczących wyjścia z UE i jeszcze raz podkreślił, że „on zrobiłby to zupełnie inaczej”. Stwierdził też, że plan May „prawdopodobnie zabiłby” umowę o handlu między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Jego zdaniem były minister spraw zagranicznych, który nie zgadzał się w tych kwestiach z May i zrezygnował w mijającym tygodniu, byłby świetnym premierem, „bo ma to, czego potrzeba do tej roboty” . Nie zapomniał też o skrytykowaniu nielubianego przez siebie burmistrza Londynu Sadiq Khana.

Pytany na piątkowej konferencji prasowej o wywiad dla „The Sun”, Donald Trump postanowił zignorować tę kwestię. Powtarzał jedynie, że jego pierwsza oficjalna wizyta na Wyspach jest „naprawdę czymś”. Skomentował też swoją półtoragodzinną rozmowę z premier May, która miała miejsce w czwartek 12 lipca w Blenheim Palace. – Myślę, że chyba nigdy nie wypracowaliśmy lepszych relacji niż ubiegłej nocy – rzucił. Dodawał, że ich relacja jest „bardzo, bardzo mocna”, a wśród tematów omówionych tego wieczora były „niesamowite rzeczy dotyczące antyterroryzmu”.

Latający Trump nad Londynem

Latający "Dzidziuś Trump". Zawiśnie nad Londynem?

13 lipca na Parliament Square pojawił się wielki balon przedstawiający małego Donalda Trumpa w pieluszce. To protest przeciwko wizycie kontrowersyjnego polityka w Wielkiej Brytanii i Londynie. Organizatorzy happeningu zadbali o najdrobniejsze detale swojego dzieła, aby gość z USA odpowiednio odczytał ich przesłanie. Balon ma sześć metrów wysokości, pomarańczową cerę, małe rączki i odpowiedni grymas na twarzy. Dmuchany prezydent USA ma nawet w prawej dłoni telefon, z którego może tweetować na bieżąco znad stolicy Wielkiej Brytanii.

„Donald Trump to wielkie, rozzłoszczone dziecko z kruchym ego. Jest także rasistowskim demagogiem, który zagraża kobietom, imigrantom i mniejszościom. Jest także śmiertelnym zagrożeniem dla światowego pokoju i najbliższej przyszłości na Ziemi. Moralne oburzenie spływa po nim jak po kaczce, ale wydaje się naprawdę nie cierpieć, kiedy ludzie stroją sobie z niego żarty – uzasadniał swój pomysł organizator internetowej zbiórki, która sfinansowała happening. Według dziennikarzy „The Sun” prezydent Trump wie o przygotowanej „na jego cześć” instalacji i nie potrafi ukryć swojego rozdrażnienia w tym temacie. – Myślę, że to go zabolało – oceniał Newton Dunn.

