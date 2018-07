Przeanalizowano spotkanie Trumpa z Putinem. Co twierdzą eksperci od mowy ciała?

Przypomnijmy, spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina odbyło się w poniedziałek 16 lipca w Helsinkach. Portal news.com.au przywołał opinie specjalistów od mowy ciała, którzy przeanalizowali ruchy, gesty i mimikę twarzy obu prezydentów.

Wzajemny szacunek ale i rywalizacja

Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji stanowi ciekawe pole do analizy, ponieważ obaj politycy przejawiają władczą postawę. Putin w miejscach publicznych przybiera postać maczo, a Trump kreuje się na „władcę”. Eksperci zwrócili uwagę na fakt, że w pierwszych minutach spotkania, gdy prezydenci siedzieli obok siebie na fotelach, Putin unikał kontaktu wzrokowego z Trumpem i co jakiś czas spoglądał w bok. Z kolei prezydent USA pochylił się na krześle, opierając ręce na nogach i łącząc koniuszki palców.

Specjaliści od mowy ciała zauważyli także, że po wejściu do pomieszczenia, gdy w ruch poszły aparaty fotoreporterów, Trump mrugnął w kierunku Putina. Później amerykański przywódca pozwolił prezydentowi Rosji na to, by to on mówił jako pierwszy. Zrobił to w sposób niewerbalny, wyciągając rękę i delikatnie skłaniając głowę. Podczas gdy Putin przemawiał, Trump czasami spoglądał na mówcę, a czasami prosto przed siebie. W tym czasie postukiwał lekko palcami o blat pulpitu.

Według Mary Civiello, która jest nowojorskim trenerem komunikacji, Putin wyglądał na zaangażowanego w słuchanie wówczas, gdy Trump gratulował mu organizacji Mistrzostw Świata. Z kolei gdy amerykański prezydent mówił o relacjach między państwami, które mogą być „niezwykłe”, prezydent Rosji wyglądał na „nieco znużonego”. Zdaniem Civiello, obaj przywódcy rywalizowali o dominację w pokoju. Według ekspertki wyczuwalny był tam wzajemny szacunek, ale na gruncie wzajemnego konkurowania. – Trump to większy mężczyzna, ale gdy patrzysz na Putina i go obserwujesz, to przypomina się stare powiedzenie „dynamit znajduje się w małych opakowaniach” – podsumowała Civiello.

Galeria:

Memy po spotkaniu Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Co działo się za zamkniętymi drzwiami?Czytaj także:

Amerykańskie media po spotkaniu Trumpa z Putinem. Krytyczny nawet Fox News