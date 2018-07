Reuters: Sekretarz obrony USA otwarty na rozmowy z Siergiejem Szojgu

We wtorek 17 lipca Agencja Reutera podała informację o możliwym spotkaniu pomiędzy amerykańskim sekretarzem obrony Jimem Mattisem i rosyjskim szefem resortu obrony Siergiejem Szojgu. Miałby to być ciąg dalszy porozumienia nawiązanego przez prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas konferencji w Helsinkach. Miałoby to przywrócić regularny dialog pomiędzy mocarstwami, prowadzony przez najwyższych rangą polityków.

W depeszy Agencji Reutera podkreślono, że Mattis nie stara się obecnie ani o spotkanie, ani o rozmowę telefoniczną. Chodzi jedynie o jego gotowość do zaakceptowania nowej opcji dialogu. Informację oparto na dwóch anonimowych źródłach należących do amerykańskiej administracji. Pantagon odmówił komentarza w tej sprawie, kładąc nacisk na brak zaproszenia do rozmów ze strony Moskwy.

Obecny sekretarz obrony USA znany jest ze swojej publicznej krytyki Rosji i Chin, których działania stanowiły główny punkt jego ubiegłorocznej Strategii Obrony Narodowej. W ubiegłym miesiącu Jim Mattis udał się z wizytą do Chin, gdzie odbył serię rozmów z najwyższymi urzędnikami, m.in. prezydentem Kraju Xi Jinpingiem.

