Wnuczka królowej Elżbiety II wychodzi za mąż. Zaproszono 1200 obywateli

27-letnia wnuczka królowej Elżbiety wyjdzie za swojego wieloletniego partnera Jacka Brooksbanka 12 października. Ceremonia odbędzie się w kaplicy św. Jerzego – tej samej, w której w maju pobrali się książę Harry i Meghan Markle. To zresztą nie jedyne podobieństwo do ślubu księcia i księżnej Sussex. Podobnie jak oni, Eugenia ze swoim mężem także pojadą do zamku karetą. Przejazd pary młodej będzie mogło śledzić 1200 Brytyjczyków, którzy dostaną prawo wstępu na teren Windsoru. Chętni mogą aplikować za pomocą specjalnego formularza. Tak było też podczas zaślubin Harry'ego, które dodatkowo za pośrednictwem transmisji telewizyjnej i internetowej oglądało ponad 13 mln poddanych.

Eugenia wychodzi za mąż

Księżniczka Eugenia oraz jej wybranek 31-letni Jack Brooksbank zaręczyli się w styczniu w Nikaragui. Para jest ze sobą od siedmiu lat. Narzeczeni poznali się podczas pobytu na nartach w szwajcarskim Verbier. Przez wiele miesięcy para tworzyła związek na odległość, ponieważ Eugenia pracowała na Manhattanie. Córka księcia Yorku Andrzeja oraz księżnej Sarah Feguson mieszka w pałacu Kensington i jest sąsiadką Williama i Kate. Jack Brooksbank od wielu lat jest menadżerem ekskluzywnego klubu nocnego Mahiki i marzy o stworzeniu własnej sieci lokali.

