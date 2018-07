Tysiącom dzieci podano sfałszowaną szczepionkę. Obywatele są wściekli

Changchun Changsheng Biotechnology otrzymała polecenie wstrzymania produkcji i wycofania szczepionek przeciw wściekliźnie. Nie ma na razie dowodów na potencjalne szkody spowodowane przez szczepionkę, jednak informacja o sfałszowaniu danych dotyczących produkcji wywołała ogromny skandal wśród obywateli Chin.

W niedzielę chiński premier Li Keqiang wezwał do zastosowania surowych kar wobec zaangażowanych w proceder osób. „Zdecydowanie rozprawimy się z nielegalnymi i przestępczymi działaniami, które zagrażają bezpieczeństwu i życiu ludzi, stanowczo ukarzemy tych ludzi zgodnie z prawem i surowo krytykujemy zaniedbanie obowiązków przez tych, którzy mają za zadanie nadzorowanie takich firm” – podał w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej rządu.

15 lipca chińska Państwowa Administracja Leków (SDA) ogłosiła, że Changchun Changsheng Biotechnology fałszowała dane podczas produkcji swojej szczepionki przeciwko ludzkiej wściekliźnie. Kilka dni później władze prowincji Jilin ogłosiły, że partia szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podawana w 2017 roku, również była gorsza od standardowej. Firma została zobowiązana już do zapłacenia grzywny w wysokości 510 tysięcy dolarów.

Obywatele są wściekli. „Tysiące matek w całym kraju jest zaniepokojonych, ponieważ może to dotknąć ponad 200 tysięcy dzieci. W jakim my społeczeństwie żyjemy?” – takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Wielu ludzi zastanawia się też, czy szczepić swoje dzieci i czy jest to bezpieczne.

Nie jest to pierwszy skandal związany ze szczepionkami w Chinach. W 2016 roku odkryto, że szczepionki o wartości 88 milionów dolarów nie były wystarczająco schłodzone, a przewożono je w nieodpowiednich warunkach.

