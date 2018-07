Ten husky jest bohaterem. Znalazł małe kocięta i został ich mamą

Jak podaje serwis boredpanda.com, husky o imieniu Banner ma trzy lata. Jej właścicielka Whitney Braley zaopiekowała się nią, gdy Banner była jeszcze szczeniakiem. Tak właściwie opieka jest dwukierunkowa, ponieważ Braley jest niepełnosprawna, a pies pomaga jej w różnych codziennych czynnościach. Okazuje się, że czworonożny przyjaciel kobiety został wszechstronnie wyszkolony. – Ostrzega, jeśli wystąpią epizody zespołu stresu pourazowego, ataki lęku czy migreny. Reaguje też, gdy komuś dzieje się krzywda – powiedziała Braley w rozmowie z boredpanda.com.

Nowa mama

Dwa lata temu Banner przyniosła do domu pierwszego kociaka. Zwierzę zostało z husky i jego właścicielką i do dzisiaj w zgodzie mieszkają pod jednym dachem. Ostatnio wydarzyło się jednak coś zaskakującego. Pies znalazł w pobliskim lesie kartonowe pudełko z siedmioma nowo narodzonymi kociętami. Banner zaalarmowała o tym Braley i doprowadziła ją do lasu. Po tym, jak właścicielka otworzyła pudełko, husky wyjmowała kocięta jedno za drugim i zaniosła je do domu.

Banner do tego stopnia przejęła się swoją rolą, że stała się niczym przybrana matka. Kocięta nie odstępują jej ani na krok. Wkrótce mają trafić do nowych domów. Z kolei Banner jest gwiazdą mediów społecznościowych. Dedykowany jej profil na Instagramie obserwuje ponad 23 tys. osób.