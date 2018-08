Zombie Boy popełnił samobójstwo. Lady Gaga szczerze o problemach przyjaciela

Przypomnijmy, że według doniesień medialnych, 32-letni model znany jako Zombie Boy został znaleziony martwy w środę w swoim mieszkaniu w Montrealu. Kanadyjczyka żegna na Twitterze Lady Gaga, która poinformowała, że przyczyną jego śmierci było samobójstwo wywołane najprawdopodobniej problemami psychicznymi. To za sprawą teledysku do jej utworu „Born This Way” kariera modela nabrała tempa. Genest był muzą i przyjacielem kontrowersyjnej artystki.

Pisząc o śmierci Zombie Boya, Lady Gaga nawiązała do sytuacji wszystkich osób, które zmagają się z problemami psychicznymi. „Jeżeli cierpicie, zadzwońcie już dziś do rodziny lub przyjaciół. Musimy się nawzajem ratować” – napisała gwiazda. Piosenkarka zaapelowała też do internautów, by zwrócili uwagę na tych, którzy mają problemy z psychiką. Artystka poleciła kontakt ze swoją fundacją „Born This Way” . Jednym z celów organizacji jest zwiększanie świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Czytaj także:

Zawodniczka popełniła samobójstwo, bo przegapiła trening? Ojciec 18-latki ujawnia jej problemy