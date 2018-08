Susza w Europie widziana z kosmosu. Te zdjęcia robią wrażenie

Alexander Gerst udostępnił na Twitterze zdjęcia robione z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niemiec pokazał fotografie swojej ojczyzny, na których widać brązowe tereny wokół Kolonii nad Renem w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz część Europy Środkowej.

Zdjęcia dla porównania

Gerst podzielił się także z internautami zdjęciami Portugalii. Państwo położone na Półwyspie Iberyjskim wygląda jak mieszanina pyłu, piasku i dymu. Dla porównania astronauta udostępnił kilka fotografii z 2014 roku, przedstawiających zielone i dobrze nawodnione tereny Europy.

Przedłużająca się fala upałów daje się we znaki mieszkańcom całej Europy. Wysokie temperatury i długotrwały brak opadów spowodowały śnięcie ryb w szwajcarskich rzekach oraz pożary m.in. w Irlandii, Portugalii czy Grecji. „Deutsche Welle” zauważa, że do powrotu Gersta z kosmosu, sytuacja w jego ojczyźnie zapewne ulegnie zmianie. W środę w Niemczech padał deszcz, co przyczyniło się do spadku temperatury i daje nadzieję na to, że roślinność na terenie kraju wkrótce „odżyje”.