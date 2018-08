Bała się skoczyć z mostu, popchnęła ją koleżanka. Ma szczęście, że żyje

Jak podaje serwis KATU, 16-letnia dziewczyna przebywała ze znajomymi w parku Moulton Falls nad rzeką Lewis. W serwisie YouTube udostępniono nagranie, na którym widać, że nastolatka stoi przy balustradzie mostu, który ma wysokość około 18 metrów. Dziewczyna najwyraźniej początkowo nosiła się z zamiarem skoczenia do wody, ale w końcu się przestraszyła i nie chciała tego zrobić. Powiedziała to swoim znajomym, którzy mimo to nalegali, by ta wykonała skok do wody.

„Pomocna” koleżanka

W pewnym momencie stojąca za plecami 16-latki dziewczyna pchnęła koleżankę do wody. To mogło zakończyć się tragicznie, ponieważ nastolatka nie była przygotowana na taki obrót spraw. Matka 16-latki powiedziała w rozmowie z mediami, że nawet upadek z połowy tej wysokości mógł zabić jej córkę.

Nastolatka faktycznie może mówić o dużym szczęściu. Trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej kilka złamanych żeber, uraz płuc oraz otarcia. Matka dziewczyny ma nadzieję, że jej koleżanka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Władze parku przypomniały z kolei, że skakanie z tego mostu jest nielegalne.

