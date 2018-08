Sonda Parker Solar Probe „dotknie” Słońca. Wyruszy już jutro!

Misja sondy Parker Solar Probe jest realizowana w ramach programu „Living with a Star” . Jest to pierwsza sonda, która wykonać ma pomiary bezpośrednio wewnątrz korony słonecznej. Celem naukowym misji jest wykonanie badania in situ i zdalne obserwacje pola magnetycznego, plazmy i cząstek o wysokiej energii w wewnętrznym obszarze heliosfery. Sonda ma określić strukturę i dynamikę koronalnych pól magnetycznych słońca i wybadać, w jaki sposób podgrzewana jest korona, jak przyspieszany jest wiatr słoneczny i w jaki sposób powstają i ewoluują cząstki o wysokiej energii.

System ochrony termicznej ma sprawić, że pojazd nie ulegnie spaleniu. Temperatura osłony sondy po wejściu w koronę ma sięgnąć 1300 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura pod osłoną wyniesie ok. 30 stopni w tej samej skali. Z danych wynika, że na powierzchni Słońca temperatura sięga około 5504 stopni Celsjusza. Według szacunków sonda osiągnie prędkość 688 tysięcy km/h.

NASA opublikowała nagranie, na którym pokazano, w jaki sposób sonda „dotknie” słońca i dlaczego jest to takie trudne zadanie.

