Niewolnicy spotykają swoich oprawców. „Islamiści bezpieczni w Niemczech”

Jazydka uciekła z niewoli dżihadystów. Swojego prześladowcę...

Jazydka Ashwaq Ta'lo została porwana przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego (IS) w sierpniu 2014 r. Miała wtedy 15 lat i spędziła w niewoli 3 miesiące. Dziewczynie udało się jednak uciec. Dotarła do Europy i ostatecznie dostała się do...