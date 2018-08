Brazylia rozpoczęła operację „Chronos”. Aresztowano 650 morderców kobiet

W piątek 24 sierpnia kilka tysięcy brazylijskich policjantów wyruszyło na ulice miast i wsi w całym kraju. Lokalne media, takie jak metropoles.com, mówią o liczbie nawet pięciu tysięcy funkcjonariuszy. Mundurowi mają za zadanie doprowadzić do aresztu ponad tysiąc osób oficjalnie oskarżonych o przestępstwa przeciwko życiu: głównie popełnienie lub usiłowanie morderstwa. Jak podkreśla brazylijski minister bezpieczeństwa publicznego Raul Jungmann, chodzi przede wszystkim o przestępstwa popełniane na kobietach.

Do tej pory w ramach akcji zatrzymano blisko 650 przestępców. Z tej liczby aż 61 osób to osoby niepełnoletnie. To efekt wprowadzenia w życie opracowanej w lipcu tego roku operacji „Chronos”. Jej nazwa odwołuje się do greckiego boga uważanego za uosobienie czasu. Jak tłumaczą władze Brazylii, chodzi o „odpłatę” przestępcom, którzy skrócili czas życia swoich ofiar.

Planowany wynik rozpoczętej w piątek 24 sierpnia operacji to ponad tysiąc aresztowań. Do aresztów trafiają oskarżeni o morderstwa, którzy byli już skazywani, głównie za zabójstwa na tle seksualnym, a także osoby, które naruszyły tzw. prawo Maria da Penha, dotyczące przemocy wobec kobiet. Ustawa ta powstała już w 2006 roku, po podwójnej próbie zabójstwa Marii przez jej męża. Na skutek tych prób kobieta została sparaliżowana. W reakcji na swoje doświadczenia de Penha stanęła na czele ruchu walczącego o przestrzeganie praw kobiet w Brazylii. Najnowsza inicjatywa władz kraju ma być kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu.