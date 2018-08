Błyskawiczny wyrok śmierci dla dwóch gwałcicieli. To efekt nowej polityki Indii

20-letni Irfan Mewati i 24-letni Asif Mewati usłyszeli wyrok śmierci za cierpienia, które zadali 8-letniej dziewczynce. Mężczyźni porwali dziecko sprzed budynku szkoły w Mandsaur, gdzie ich ofiara czekała na odbierającego ją ze szkoły ojca. Następnie gwałciciele wywieźli dziewczynkę w ustronne miejsce, gdzie obcowali z nią płciowo, kaleczyli nożem jej ciało i próbowali poderżnąć jej gardło. Nie zabili jednak dziecka, ale uciekli, zostawiając je na pewną śmierć. Dziewczynkę odnaleźli lokalni mieszkańcy, którzy natychmiast zanieśli ją do pobliskiego szpitala.

Po nagłośnieniu sprawy przez media, tłumy obywateli Indii skandowały „śmierć gwałcicielom”. Dokładnie taki wyrok wydał we wtorek 21 sierpnia, po zaledwie dwóch miesiącach procesu, sąd w stanie Madhya Pradesh, skazując obu mężczyzn na śmierć przez powieszenie. W tej sprawie po raz pierwszy zastosowano wprowadzone na fali ogólnokrajowych protestów przepisy przeciwko gwałcicielom dzieci. Od kwietnia tego roku w Indiach za gwałt na osobach do lat ośmiu włącznie grozi najwyższa kara. Poprzednia kara śmierci dla gwałciciela została wymierzona w tym kraju w roku 1990. Szacuje się, że w Indiach w samym 2016 roku doszło do 40 tys. gwałtów. Aktywiści zajmujący się tą kwestią nie zgadzają się z wyliczeniami i twierdza, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

