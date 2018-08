Stormy Daniels o szczegółach relacji z Donaldem Trumpem. „Ile możesz dać od siebie w dwie minuty?”

Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford ujawniła w wywiadzie dla magazynu „Vogue”, jak wyglądały jej rozmowy z Donaldem Trumpem. Jej zdaniem obecny prezydent USA „nie był złym rozmówcą”. – Biznesmeni lubią rozmawiać o interesach. Zadawał dobre pytania – przyznała. W tekście pojawiły się też bardziej intymne pytania. Stormy Daniels zapytana o seks z Trumpem odpowiedziała raczej ironicznie. – Ile możesz dać w około dwie minuty? To może były dwie minuty. Jak mam być miła i szczodra? – zapytała.

Daniels nie ukrywa, że jej relacja z amerykańskim biznesmenem wiązała się z trudnościami. Opowiedziała m.in. o konieczności ukrywania się i zmianach miejsc, w których mogli się razem spotkać. Kobieta nie ma wątpliwości, że jako para byli obserwowani.

Pod koniec rozmowy padło pytanie o to, czy Trump kiedykolwiek zrobił coś, co sprawiło, że Stormy Daniels mogła poczuć, że musi uprawiać z nim seks. Kobieta stanowczo temu zaprzeczyła. – Ani razu nie poczułam, że jestem w fizycznym niebezpieczeństwie. Jestem pewna, że gdybym uciekła, nie szukałby mnie. Zresztą nie było sposobu, żeby mnie złapać – powiedziała. – Jeszcze mniej prawdopodobne jest to, że złapie mnie teraz – dodała na koniec Stormy Daniels.

Romans z Trumpem?

Plotki o rzekomym romansie Trumpa z gwiazdą filmów dla dorosłych krążą w mediach od dłuższego czasu. Przypomnijmy, po publikacji „The Wall Street Journal” dotyczącej wspomnianego romansu, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Związek gwiazdy porno z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para ta często ze sobą rozmawiała.

Daniels nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym amerykańskim przywódcą dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.

