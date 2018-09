Pokaz tańca na rurze dla przedszkolaków. Dyrektorka straciła pracę

Zaskakujące show miało miejsce w Shenzhen. Rodzice przedszkolaków byli zdziwieni, gdy w trakcie dnia powitalnego ich kilkuletnie dzieci stały się świadkami występu skąpo obranej tancerki. Kobieta w czarnych szortach i topie wykonanym częściowo z prześwitującego materiału wyginała się przed uczniami wokół stalowej rury ustawionej specjalnie na tę okazję.

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych Michael Standaert, pisarz amerykańskiego pochodzenia, którego dzieci uczęszczają do wspomnianego przedszkola. Mężczyzna zamieścił też fragment nagranego występu. Z jego relacji wynika, że po zgłoszeniu do dyrekcji placówki zastrzeżeń a propos występu, rodzice mieli usłyszeć, że pole dance to „dobre i międzynarodowe ćwiczenie” . „Okej, tak, może dla dorosłych, ale nie dla dzieci w wieku 3-6 lat” – podsumował na Twitterze mężczyzna.

Okazuje się, że podejście dyrektorki nie do końca przypadło jej przełożonym, którzy zwolnili kobietę. Kierująca do niedawna przedszkolem Lai Rong w rozmowie z mediami tłumaczyła, że jej celem było pokazanie dzieciom różnych rodzajów tańca. Jak twierdzi, jej intencja została jednak źle odebrana. – Moja cała kariera w dziedzinie edukacji została zniszczona z powodu tego jednego wydarzenia, przez pięć minut tańca – narzekała.