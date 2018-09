Stany Zjednoczone przygotowują się na najgorsze. Nadciąga Florence

Henry McMaster poinformował, że mieszkańcy Karoliny Południowej powinni mieć nadzieję, jednak należy przygotować się na najgorsze.

Tropikalna burza Florence jest obecnie 2,5 tys. kilometrów od wschodniego wybrzeża i zmierza w kierunku Bermudów – przekazał National Hurricane Centre. „Przewiduje się, że Florence będzie niebezpiecznym, dużym huraganem w pobliżu południowo-wschodniego wybrzeża USA pod koniec przyszłego tygodnia, a ryzyko bezpośrednich skutków będzie nadal rosło” – przekazało NHC. Do linii brzegowej Stanów Zjednoczonych sztorm dotrzeć ma na początku tygodnia. Spodziewane jest także, że do tej pory uzyska on status huraganu trzeciej kategorii.

McMaster przekazał na konferencji, aby mieszkańcy przygotowali swoje domy. – Ta burza jest zbyt potężna, a jej droga zbyt niepewna, aby zrezygnować z jakichkolwiek zabezpieczeń. Mobilizujemy zasoby państwa, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi. Mieszkańcy Karoliny Południowej nie mogą się wahać przed przygotowaniem na możliwość wystąpienia huraganu – zaapelował.

