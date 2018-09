W kreatywny sposób wyśmiała zdjęcia z Instagrama. Lepsze niż oryginały?

Zrobienie dobrego zdjęcia, które zyska aprobatę użytkowników Instagrama i przyniesie rozgłos, często zajmuje dużo czasu. Wybór ubrania, uczesania czy pleneru bywa pracochłonny. Najważniejsze jednak, by efekt finalny spełniał oczekiwania samej modelki bądź modela. Rekwizyty towarzyszące modelom także nie są przypadkowe. W sieci nie brakuje fotografii uśmiechniętych kobiet czy mężczyzn pozujących z apetycznie wyglądającą potrawą. Wszechobecne wyidealizowane materiały na niektórych użytkowników mogą nakładać presję, by oni także dążyli do określonego poziomu. Na przekór tym zwyczajom postępuje Geraldine West z Niemiec.

Ta sama modelka, dwa zdjęcia

West zestawia ze sobą dwie fotografie. Na pierwszej z nich pozuje uśmiechnięta, w dobrze dobranych ubraniach. Na drugiej pokazuje, jak wygląda „rzeczywistość”. I tak obok zadowolonej sportsmenki otoczonej odżywkami i suplementami widzimy spoconą kobietę, której aktywność fizyczna sprawia trudność. Podobnie jest w przypadku zdjęć z jedzeniem, gdzie zdrowe przysmaki zastępują tuczące przekąski.