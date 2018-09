Donald Tusk o Brexicie: Negocjacje wchodzą w decydującą fazę

Jak podaje RMF FM, szczyt w austriackim Salzburgu jest pierwszym po wakacjach spotkaniem prezydentów i szefów rządów 28 państw Unii Europejskiej. Nieformalne spotkanie rozpocznie się w środę wieczorem uroczystą kolacją. Podczas dwudniowego szczytu jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat uchodźców. Przedyskutują także sprawę otrucia Siergieja Skripala oraz kwestię Brexitu.

Walka o otwartą granicę

Jeszcze przed spotkaniem w Salzburgu Donald Tusk zwracał uwagę na konieczność opracowania skutecznego prawnie rozwiązania dającego gwarancję, że po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię nie będzie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną, która jest codziennie przekraczana przez tysiące obywateli jadących do szkoły i pracy.

W środę podczas konferencji prasowej Donald Tusk stwierdził, że negocjacje ws. Brexitu „wchodzą w decydującą fazę”. – Możliwe są różne scenariusze – dodał Przewodniczący Rady Europejskiej. Były szef polskiego rządu przywołał także propozycje Theresy May z Chequers, gdzie brytyjska premier sugerowała pozostanie Wielkiej Brytanii w dobrych stosunkach z UE pod warunkiem, że po Brexicie granica z Irlandią pozostanie otwarta.

Tusk stwierdził, że niektóre pomysły May „wskazują na pozytywną ewolucję w podejściu Wielkiej Brytanii, jak również wolę do zminimalizowania negatywnych efektów Brexitu” . Wśród pozytywów przewodniczący RE wskazał m.in. gotowość Zjednoczonego Królestwa do współpracy w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Były premier odniósł się także do kwestii Irlandii. – W innych sprawach, takich jak pytanie dotyczące Irlandii, czy ramy współpracy ekonomicznej, propozycje Wielkiej Brytanii będą musiały zostać przepracowane i dalej negocjowane – przyznał Tusk.

Czytaj także:

Główny negocjator UE: Porozumienie dot. Brexitu możliwe w ciągu najbliższych tygodni