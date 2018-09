7-latka zgwałcona przy użyciu rury. Dziewczynka walczy o życie

Meghna Yadav z policji w New Delhi poinformowała, że aresztowano już 21-latka podejrzanego o popełnienie brutalnej zbrodni. Szczegóły ataku przybliżyła w serii tweetów Swati Maliwal z delhijskiej Komisji ds. kobiet. Z jej słów wynika, że 7-latka pochodzi z biednej rodziny i jest wychowywana przez samotną matkę. Dziewczynka została zwabiona przez mężczyznę do parku. Tam oprawca zgwałcił ją przy użyciu rury, a następnie doprowadził do stosunku seksualnego.

„Nie potrafię opisać bólu, którego doświadcza dziewczynka. Jest niedożywiona, ma przed sobą długą walkę” – poinformowała Maliwal. 7-latka nadal jest w stanie krytycznym, a lekarze przez długi czas mieli problem z opanowaniem jej krwawienia.

To kolejna głośna sprawa gwałtu na nieletniej w Indiach. W kwietniu 8-letnia muzułmanka została zbiorowo zgwałcona i zamordowana, a przez kraj przetoczyły się masowe protesty. Oburzenie ludności spotęgowała reakcja dwóch polityków z partii BJP, którzy wstawili się za oskarżonymi mężczyznami, wyznającymi hinduizm.

Przerażające statystyki

Według danych National Crime Records Bureau w 2016 roku w Indiach zarejestrowano ponad 55 tysięcy przypadków gwałtów. W kwietniu Indie wprowadziły tymczasowe prawo, które zakłada karę śmierci w przypadku gwałtów na nieletnich i gwałtów zbiorowych. Pomimo wprowadzenia przepisów, w czerwcu 15-latka ze stanu Bihar zgwałcona została przez 19 mężczyzn. Wśród nich było 16 kolegów z jej klasy, dyrektor szkoły i dwaj nauczyciele, którzy zastraszali, gwałcili i szantażowali dziewczynę przez sześć miesięcy.