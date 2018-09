Marsz neonazistów w Dortmundzie. Pojawiły się antysemickie hasła, brak reakcji policji

Oburzenie niemieckiej opinii publicznej wywołał przemarsz neonazistów przez jedną z dzielnic Dortmundu - Dorstfeld. Świadkowie twierdzą, że uczestnicy demonstracji skandowali antysemickie i rasistowskie hasła. Do sieci trafiło kilka nagrań z manifestacji. Na jednym z nich widać grupę młodych ludzi, którzy wykrzykują hasło Kto naprawdę kocha Niemcy, ten jest antysemitą. Die Zeit podkreśla, że policja w żaden sposób nie reagowała na to, co działo się w Nadrenii Północnej-Westfalii. Z kolei polityk Zielonych Volker Beck domaga się wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, dlaczego została wydana zgoda na marsz neonazistów. Polityk domaga się również wyjaśnień, w jaki sposób resort chce uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

W odpowiedzi na krytykę niemiecka policja podała, że wobec kilku uczestników demonstracji zostały już wszczęte postępowania. W komunikacie dodano jednak, że nie dotyczą one mowy nienawiści czy propagowania nazizmu, a używania środków pirotechnicznych. Komentatorzy nad Odrą przypominają, że nie był to pierwszy marsz skrajnej prawicy w Dortmundzie. Zaznaczają, że choć manifestacja nie była liczna (wzięło w niej udział około 100 osób), świadczy ona o tym, że problem antysemityzmu w Niemczech jest coraz poważniejszy.