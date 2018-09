Jej oczy i sylwetkę podziwiają internauci na całym świecie. Pytają, czy jest... demonem

Jak podaje „Daily Star”, Bakhar Nabieva ma 22 lata i pochodzi z Azerbejdżanu, ale obecnie mieszka na Ukrainie. Nabieva często bywa na siłowni, co widać po publikowanych przez nią zdjęciach na Instagramie. Już ponad 2 mln użytkowników śledzi jej fotografie ukazujące imponującą sylwetkę. Nazywana „Miss Iron Bum” trenerka udostępnia także nagrania, na których pokazuje różne zestawy ćwiczeń. Rozbudowane uda oraz czarne oczy (ten efekt 22-latka osiągnęła dzięki stosowaniu specjalnych szkieł kontaktowych) sprawiają, że Azerka jest rozpoznawalna wśród internautów. Niektórzy co jakiś czas zadają jej dość specyficzne pytania.

„Czy jesteś z tego świata?”

Fani 22-latki spekulują, że ta może pochodzić z innej planety. „Czy jesteś z tego świata?” – zapytał ironicznie jeden z internautów. „Bez wątpienia najcudowniejsza kosmitka, jaką kiedykolwiek widziałem” – odpowiedział ktoś inny. Nie brakuje jednak także pytań w stylu: „Czy jesteś demonem?”. Niektórzy twierdzą, że Nabieva jest „diabelskim diabłem”.