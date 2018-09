Eleganckie przyjęcia i dalekie podróże. Tak wygląda bajeczne życie Polki we Francji

Choć w Polsce o Elżbiecie Wysoczańskiej mało kto słyszał, nad Sekwaną jest bardzo popularna. Polka mieszka na co dzień w Paryżu i jest właścicielką firmy Visoanska Haute Cosmetique produkującej luksusowe kosmetyki bez dodatku szkodliwych substancji. Firma działa na rynku od 10 lat. Marka zdobyła wiele prestiżowych nagród. Co ciekawe, jej właścicielka otrzymała w 2016 roku tytuł Polki Roku we Francji. Zanim na poważnie zajęła się prowadzeniem własnego biznesu, Wysoczańska ukończyła studia lingwistyczne i dziennikarskie w Madrycie oraz MBA w Paryżu. W wielu rozmowach podkreślała, że choć Francja (po Hiszpanii i Szwajcarii) jest jej kolejnym krajem zamieszkania, jest dumna z tego, że jest Polką. Wysoczańska ma dwoje dzieci. Jej córka jest w połowie Niemką, a syn w połowie Francuzem.

Wysoczańska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z podróży oraz imprez, w których bierze udział. Kobieta pojawiła się również w jednym z odcinków polskiej edycji programu „Projekt Lady” emitowanego przez stację TVN. Wysoczańska miała pokazać uczestniczkom show, jak wygląda eleganckie „garden party u hrabiny”.