Niebezpieczne skutki powodzi na zdjęciach NASA. Do oceanu trafiają zanieczyszczenia

W ubiegłym tygodniu huragan Florence uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Żywioł szczególnie dał się we znaki mieszkańcom Karoliny Północnej. Poważnym zagrożeniem dla mieszkańców stały się powodzie, przez które służby ratunkowe mają pełne ręce roboty.

W wyniku znacznego wzrostu poziomu wód, mnóstwo zanieczyszczeń dostało się do rzek. Doskonale widać to na zdjęciach udostępnionych przez NASA. Obraz satelitarny uwieczniony 19 września wskazuje na to, że do oceanu dostała się już m.in. ogromna masa gnijących liści, ziemi i osadów, które zmieniły kolor wody. Czarne plamy widoczne na fotografiach, to wszystkie zanieczyszczenia, które trafiły do rzek White Oak River, New River i Adams Creek w wyniku działania żywiołu. Z kolei na drugim zdjęciu widać rozpuszczoną materię organiczną. Ciemniejsze, brązowe obszary wskazują na jej większą ilość.

NASA wyjaśnia, że w zależności od ilości rozpuszczonych cząsteczek, woda może zmienić barwę na niebieską, zieloną, żółtą lub brązową w miarę wzrostu stężenia substancji.

