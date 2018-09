Donald Trump na pontonie. Przeróbka zdjęcia stała się hitem internetu

Prezydent USA na pontonie, zbliżający się do mężczyzny stojącego w wodzie i podający mu charakterystyczną czerwoną czapkę z napisem „Make America Great Again”. Hasło promujące kampanię wyborczą Donalda Trumpa jest równie absurdalne w tej sytuacji, jak i postać prezydenta jako członka ekipy ratunkowej. Całość na tyle spodobała się internautom, że zaczęli chętnie udostępniać przerobione zdjęcie.

Zdjęcie z 2015 roku

Dziennikarz „The New York Times” napisał na Twitterze, że fotografia pochodzi z 2015 roku i została zrobiona w Środkowym Teksasie, na długo zanim Trump objął fotel głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Na oryginalnym zdjęciu w pontonie znajdują się ratownicy z Departamentu Straży Pożarnej w Austin, którzy próbują pomóc mężczyźnie stojącemu przy siatce i zanurzonemu po pas w wodzie. Pomysłowi internauci już we wrześniu 2017 roku przerobili obrazek i udostępnili go w sieci. Ostatnio znowu stał się hitem internetu po tym, jak media obiegły zdjęcia z huraganu Florence pustoszącego wschodnie wybrzeże USA.

Przeróbka fotografii została udostępniona na Facebooku już 275 tys. razy. Użytkownicy mediów społecznościowych komentują, że zdjęcie może wprowadzać w błąd i niektórzy Amerykanie mogą faktycznie pomyśleć, że po intensywnych opadach deszczów towarzyszących Florence, Donald Trump osobiście udzielał pomocy poszkodowanym.

