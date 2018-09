Podczas lotu pomylił drzwi ewakuacyjne z tymi od toalety. Pasażerowie spanikowali

O incydencie poinformował „The Independent”. Podczas lotu linii GoAir z Delhi do indyjskiej Patny, jeden z pasażerów chciał pójść do toalety. Mężczyzna mający około 30 lat zaczął jednak forsować drzwi ewakuacyjne. Gdy współpasażerowie zapytali go, co robi, ten odpowiedział, że musi pilnie skorzystać z toalety i nadal szarpał za drzwi. Wówczas zainterweniował personel pokładowy, który odciągnął mężczyznę od drzwi i odprowadził na wykupione przez niego miejsce. Incydent wywołał panikę wśród pasażerów, ponieważ część z nich nie rozumiała, dlaczego ich towarzysz chce wysiąść podczas lotu.

Leciał pierwszy raz w życiu

Samolot wylądował bezpiecznie, a pasażera przekazano funkcjonariuszom CISF, czyli oddziałowi indyjskiego wojska, zarządzającego bezpieczeństwem na lotniskach. Podczas przesłuchania mężczyzna wyjaśnił, że leciał samolotem po raz pierwszy w życiu. Potwierdzono to podczas sprawdzania jego dokumentów i danych, a następnie zwolniono go do domu.

W rozmowie z „The Times of India”, przedstawiciel CISF powiedział, że pasażer wprawdzie odblokował tylne drzwi, ale nie był w stanie ich otworzyć ze względy na różnicę ciśnień między kabiną a przestrzenią poza nią. Przeczą temu doniesienia informatora gazety, który stwierdził, że drzwi nie mogą być w trakcie lotu nawet odblokowane.