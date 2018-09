Zabił 9 uczniów, bo sam był nękany w szkole. Wykonano na nim wyrok śmierci

Złapał w locie chłopca, który wypadł z okna. Nagranie trafiło do sieci

Trudno uwierzyć w to, co stało się na jednym z osiedli w stolicy Kazachstanu. Chłopiec wypadł z okna mieszkania na 10. piętrze, ale uratował go sąsiad mieszkający niżej. Wszystko działo się błyskawicznie.