Polak brutalnie zaatakowany przez imigrantów w Nicei

Do ataku, o którym informuje RMF FM doszło prawie miesiąc temu, 4 września około godziny 23.00 na ulicy Louis Gassin w Nicei. Z raportu sporządzonego przez policję w dniu napadu wynika, że najpierw na ulicy miała miejsce bójka pomiędzy bezdomnymi. Po niej, 40-letni Polak leżał na chodniku i został brutalnie zaatakowany przez imigrancką młodzieżową bandę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, ale na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Jak podaje RMF FM, nie wniósł on również skargi przeciwko napastnikom.

Szokujące nagranie w internecie

Sprawa nabrała jednak rozgłosu po tym, jak do sieci trafiło drastyczne nagranie. To członkowie bandy sfilmowali zakrwawioną twarz pobitego Polaka. Francuska policja wszczęła śledztwo po obejrzeniu szokującego materiału w internecie. Nie publikujemy go, ze względu na jego drastyczny charakter.

Część sprawców jest już w rękach policji. Na wolności pozostaje jednak napastnik, który kopał Polaka oraz jego kolega, który nagrywał całe zdarzenie.

