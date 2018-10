Przerażające odkrycie policjantów. Para trzymała dzieci w klatkach i wykorzystywała je seksualnie?

O szokującej historii z Taunton w amerykańskim stanie Massachusetts informuje m.in. „Boston Herald”. W niedzielę 30 września policja weszła do mieszkania pewnej pary. Melissa i Matthew Hope, kiedy tylko zobaczyli funkcjonariuszy zaczęli barykadować się w mieszkaniu. 34-latka już przez okno miała krzyczeć do policjantów, że nie wpuści ich do mieszkania bez nakazu. Funkcjonariusze wyjaśnili, że go nie potrzebują, ze względu na charakter sprawy. Kiedy śledczy weszli do środka kobieta od razu rzuciła się na jednego z mundurowych.

Najgorsze przypuszczenia śledczych rzekomo potwierdziły się. W mieszkaniu znaleziono trójkę zaniedbanych dzieci, które prawdopodobnie były trzymane w klatkach. Te oskarżenia odpiera partner kobiety, który twierdzi, że on i jego wybranka mają w domu jedynie „średniej wielkości skrzynkę dla swoich trzech kotów”. – Nie jesteśmy złymi rodzicami. Kochamy wszystkie nasze dzieci. Próbują udowodnić, że jesteśmy potworami – mówił.

Policja utrzymuje, że para doprowadziła do skrajnego zaniedbania trójki nieletnich. Ponadto dzieci miały być wykorzystywane seksualnie. Śledczy potwierdzili, że dochodzenie w sprawie trwa. Dzieci zostały odebrane parze i trafiły do specjalnego ośrodka.

