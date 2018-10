50-latka zgwałcona na brzegu „świętej rzeki”. Nagranie trafiło do internetu

O sprawie stało się głośno w Indiach, gdy nagranie z momentem gwałtu na 50-letniej kobiecie trafiło do sieci. Film wyciekł do mediów społecznościowych we wtorek i tego samego dnia ujęto sprawców.

Przedstawiciel miejscowej policji Anand Kumar poinformował w środę, że podejrzani to 45-letni Shivpujan Mahto i 28-letni Vishal Kumar z wioski Jalgovind. Kobietę miał zgwałcić na brzegu rzeki starszy z mężczyzn, podczas gdy młodszy filmował całe zajście telefonem. Dramat 50-latki rozegrał się w niedzielę wieczorem, a kobieta nie zawiadomiła policji.

Sprawa wyszła jednak na jaw za sprawą nagrania, które 28-latek rozesłał znajomym na WhatsAppie. Wideo przedstawiające błagającą o litość ofiarę gwałtu apelującą o uszanowanie „świętości” rzeki lotem błyskawicy obiegło media społecznościowe. Reakcja policji pozwoliła na szybkie ujęcie sprawców. Dopiero za namową funkcjonariuszy poszkodowana 50-latka postanowiła wnieść oskarżenie.

Przerażające statystyki

Według danych National Crime Records Bureau w 2016 roku w Indiach zarejestrowano ponad 55 tysięcy przypadków gwałtów. W kwietniu Indie wprowadziły tymczasowe prawo, które zakłada karę śmierci w przypadku gwałtów na nieletnich i gwałtów zbiorowych. Pomimo wprowadzenia przepisów, w czerwcu 15-latka ze stanu Bihar zgwałcona została przez 19 mężczyzn. Wśród nich było 16 kolegów z jej klasy, dyrektor szkoły i dwaj nauczyciele, którzy zastraszali, gwałcili i szantażowali dziewczynę przez sześć miesięcy.