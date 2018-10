Wystawił na sprzedaż swoją... dziewczynę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Dziennikarz próbował zrobić selfie. Spadł z fotela podczas programu...

Zbytnie zaangażowanie w znalezienie idealnej pozy do selfie skończyło się źle dla występującego na antenie Fox News Raymonda Arroyo. Dziennikarz spadł z krzesła podczas pozowania do zdjęcia. Zainteresowany przekonuje, że było to celowe i...